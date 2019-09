Ella sí que es "the best": Greta Thunberg merece más que un Premio Nobel de la Paz según las redes sociales

Tiene 16 años y atravesó el mundo en barco para estar presente en la Cumbre Acción Climática, que se desarrolla en Nueva York, en el marco de la Asamblea general de las Naciones Unidas.

Greta Thunberg, es la adolescente sueca que lidera un movimiento global contra el cambio climático y que el lunes deslumbró al mundo con su discurso y sus sinceras palabras emplazando a los mandatarios a hacerse cargo de los daños que está sufriendo el planeta.

Pero es más que eso. Porque en las redes sociales genera opiniones encontradas entre quienes defienden su madurez y su capacidad de ver lo que nos está matando y quienes acusan que no es más que una niña manipulada por sus padres, sufriendo por los efectos de su Asperger.

Tras su discurso, en nuestro país, esa fue la batalla que se dio.

Mejor q Greta no canta a Chile… porque van a salir adultos a atacarla. Las personas con Asperger son muy sensibles y no se. Me da miedo

Sin embargo, pese a que existe una marcada diferencia frente a la figura de Greta Thunberg, desde sus palabras en la Cumbre de Acción Climática que sus seguidores se están movilizando para que la joven sea nominada al premio Nobel.

En las redes sociales la etiqueta # Nobel4Greta ha ganado rápidamente adeptos, levantando la campaña para conseguir el premio a la incansable activista.

Incluso muchos han tomado las palabras de Donald Trump, quien sostuvo que en realidad él merece la nominación al galardón, especialmente tras la mirada de Thunberg al Presidente de EEUU cuando compartieron el mismo salón en la actividad de Naciones Unidas.

Cabe mencionar que en marzo la adolescente fue nominada al premio Nobel de La Paz y que si la academia sueca decide otorgarle el galardón, recibiría la noticia estando en Chile para participar en la COP25.

This young woman deserves a Nobel Prize. She has inspired the youth of the world, which is no small task and reminded us tired elders that change is possible. #Nobel4Greta

2 striking photos taken just over a year apart show how Greta Thunberg's climate strike inspired millions pic.twitter.com/IfJP0KJ5vW

— Shelby Smith (@shelby7smith) September 21, 2019