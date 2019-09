Pagan $22 mil por hora de trabajo: cadena de pizza busca "catador de palitos de ajo"

Hay personas que piden las promociones de las cadenas de pizza no necesariamente porque sean grandes fans de ese maravilloso producto, sino para también poder comer los deliciosos palitos de ajo.

Y un afortunado australiano no tendrá la necesidad de comprarlos, sino que al revés: le pagarán por comerlos

Esto porque Domino's Pizza busca a un catador de palitos de ajo, ofreciendo un suelo de 20 dólares la hora por un trabajo que se extenderá por 7,5 horas.

Es decir, es poco más de 22 mil pesos por cada 60 minutos, lo que daría una paga cercana a los $110 mil.

Los requisitos

La oferta es para la ciudad de Brisbane, y se pide una serie de requisitos a los postulantes.

Entre ellos figuran una experiencia de 5 años comiendo palitos de ajo, ser expertos en ellos y en las pizzas, tener las papilas gustativas en buen estado y haberse quemado una vez al menos los dedos al no aguantar esperar que se enfríen para comérselos.

Entre las exigencias en tanto se encuentran no ser un vampiro (por el ajo obviamente), no tener un carbohidrato que no le guste, comprender la relación perfecta entre "crujido y suavidad", además de tener pasión por la innovación, la comida y la diversión.

Si por algún motivo estas en Brisbane y quieres postular, puedes hacer CLICK ACÁ.