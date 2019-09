“Necesita sexo”: periodista y locutor brasileño es despedido por insultar en vivo a Greta Thunberg

El periodista y locutor brasileño Gustavo Negreiro fue despedido luego de insultar y hacer groseros comentarios sobre la activista Greta Thunberg.

En el programa “96 Minutos”, de la Radio 96 FM de Natal, en Río Grande do Norte, Negreiro aseguró que “ella (Thunberg) es mal amada, y si no le gustan los hombres que se consiga una mujer si es lesbiana. Necesita sexo, es una histérica no amada”, indica portalt5.com.br.

Tras ello, un compañero de trabajo lo increpó por sus dichos, a lo que le contestó: “que vaya a fumar su pito, su marihuana, a Suecia”.

Negreiro, reconocido seguidor de Bolsonaro, fue despedido y terminó pidiendo disculpas a través de las redes sociales.

“Ayer en hice un comentario desafortunado sobre la activista sueca. Fue terrible y desafortunado, me avergüenzo del comentario. Me disculpo con cada uno de mis lectores, oyentes y televidentes”, apunta gente.ig.com.br.

Los comentarios del locutor generaron una ola de críticas desde todos los sectores e incluso sus palabras le costaron al programa, ya que perdió a tres de sus cuatro patrocinadores.