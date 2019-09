Agredió a una mujer, se encerró en su casa y luego mordió a un perro policía mientras se “enfrentaba” a varios uniformados

Un sujeto terminó arrestado por varios cargos de violencia luego de herir de gravedad a una mujer y posteriormente morder a un perro policía en Río Rancho, Nuevo México.

El hombre comenzó a pelear con la mujer y la agredió con un hacha, tras lo cual se atrincheró en su casa.

Según KOAT-TV, un equipo SWAT llegó hasta el lugar y se desplegaron por las afueras de la vivienda.

Luego de “negociar” por varias horas, la policía mandó a Diesel y el perro se enfrentó con el sujeto.

Ahí ambos comenzaron a pelear y el hombre mordió al animal, que le devolvió el ataque y también terminó mordiéndolo.

El sujeto fue arrestado y está acusado de agresión agravada contra la mujer, pero se le podrían agregar otros cargos por el ataque contra el perro policía.

Diesel fue llevado hasta el veterinario y se le suministraron antibióticos, apunta KOB4-TV.

En su cuenta de Twitter, la policía dijo que el perro estaba bien y ya estaba autorizado para seguir trabajando.

En cuanto a la salud de la mujer, no se entregaron más datos.

We’ve had plenty of questions about Police Service Dog Diesel. He helped us take the barricaded suspect into custody this morning. Diesel was bitten by the suspect while taking him into custody. He was checked out by our veterinarian and cleared for duty. Carry on Diesel. pic.twitter.com/DEo36fRjAl

— RioRancho PD (@RioRanchoPD1) September 26, 2019