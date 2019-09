"Me empezó a doler la panza y el corazón se volvió loco": vegana quedó traumada de por vida tras comer por error un pan relleno de carne

"No comí carne en años. Cuando me di cuenta, me empezó a doler la panza y el corazón se volvió loco", con esas palabras, la joven de 20 años Sharleen Ndungu relató como fue atravesar la peor experiencia de su vida, comer un pan relleno de salchicha.

Es que la joven vegana había ido a una panadería de la ciudad de Canterbury, en Kent, a comprar algo para comer, sin saber que ese minuto le cambiaría la vida.

"Me entró el pánico porque eso sólo ocurre cuando consumo carne, pero no cuando como otros alimentos. Ahora estoy traumatizada de por vida", dijo la joven al diario inglés Metro.

El producto salado que había pedido, estaba fabricado con salchicha, lo que para una vegana terminó transformándose en una pesadilla.

Error involuntario

Según detalló la joven el error se produjo a la hora de la entrega del producto que ella había seleccionado.

Cuando reclamó a los responsables, el negocio aceptó la responsabilidad y le ofreció una compensación económica por el daño provocado, lo que Sharleen rechazó.

"Hay gente que es alérgica al cerdo y puede morir por un error tan estúpido. Mi elección es no consumir carne porque causa cáncer. Esta elección me fue vulnerada", dijo la joven al medio inglés.

Por lo mismo, desde ese traumático incidente, la vegana sólo come platos preparados por ella. Sobre el dueño de la panadería, dijo al medio que le ofrecieron las disculpas correspondientes a su clienta y que actuaron de acuerdo al protocolo que tienen establecido en la empresa.