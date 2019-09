Lo volvieron a hacer: el día en que "Los Simpson" predijeron a Greta Thunberg

Todo apunta a que "Los Simpson" lo volvieron a hacer. Y es que en redes sociales surgió una nueva y sorprendente comparación atribuida a la mítica serie animada de Fox; la campaña contra el cambio climático de Greta Thunberg.

Eso sí, esta idea no ha estado exenta de controversias, lo que ha desatado todo un debate en la web.

En Twitter, por ejemplo, muchos aseguran que la joven defensora del medio ambiente les recordaba mucho a Lisa Simpson. Sobre todo en un episodio en el que protagoniza una sonada campaña parecida a la de su contraparte humana.

El apasionado discurso de Lisa sobre el cambio climático es muy similar al de Greta Thunberg en la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas, en el que fustigó contra los líderes mundiales por no tomar medidas firmes para combatir el calentamiento global.

Y no sólo este momento. Algunos usuarios recordaron otros pasajes de la serie de Matt Groening que son sorprendentemente similares a la campaña de Greta. Como el día en que Lisa mira ofuscada a Trump, o cuando se alza contra una secta:

“Usted esta mal, todo este maldito sistema esta mal”

Los Simpson lo predijeron nuevamente @GretaThunberg #ClimateCrisis pic.twitter.com/9Wxjt0JPr2 — Rocky (@RockynRoII) September 23, 2019

Esta no sería la primera vez que una de las predicciones de "Los Simpson" se vuelve realidad. A lo largo de más de tres décadas, han vaticinado eventos como el error o manipulación en las votaciones de Estados Unidos; la gira de los Rolling Stones en el 2010, entre muchas más.

Pero quizá la más famosa fue para el sorpresivo triunfo presidencial de Donald Trump. Su victoria electoral se dio en el episodio de la serie ‘Bart to the Future’ emitido en el 2000. Para quienes no lo recuerdan, ocurrió cuando Lisa, como la nueva jefa de Estado, menciona que heredaron un déficit presupuestal del gobierno del magnate.

Tal parece que "Los Simpson" seguirán haciendo noticia al predecir cosas que, por más descabelladas que parezcan, eventualmente ocurrirán dado el índice de aciertos de la popular serie animada.

*Con información de Publimetro Perú

