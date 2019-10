Así es D28: el gigantesco iceberg que se desprendió de la Antártica que sorprende pero no preocupa a la comunidad científica

1.58o kilómetros cuadrados de hielo forman parte de d28, el gigantesco iceberg que se desprendió hace un par de días desde la plataforma Amery, la tercera más grande de la Antártica, sorprendiendo a la comunidad científica.

El suceso quedó registrado en una serie de imágenes satelitales captadas por Copérnico, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA). Según el organismo, el gigantesco bloque se desprendió completamente de la plataforma situada al este de la Antártica el pasado 25 de septiembre.

A través de su cuenta de Twitter, la entidad detalló que el nuevo iceberg tiene unos 210 metros de espesor y contiene 315.000 millones de toneladas de hielo.

“Es un desprendimiento importante, aunque no es ni mucho menos el más grande”, detalló el geólogo Jerónimo López -al medio español ABC- aclarando que el iceberg de esta oportunidad es tres veces menor al bloque que el 2017 se desprendió de la plataforma Larsen C.

This animation by @guardiannews shows the #iceberg calving and offers more information about its size: https://t.co/vLTVgKjpI7

— Copernicus EU (@CopernicusEU) October 1, 2019