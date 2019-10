El sueño de todos los fanáticos: crean bares de pociones con temática de Harry Potter

A lo largo del mundo, el sueño de todos los seguidores de la larga saga de Harry Potter, se está haciendo realidad. En varios países se están creando diversas atracciones basadas en los libros y las películas del joven mago, una de ellas es "Caldero del Mago". El nombre nace de "El Caldero Chorreante", un bar creado en la saga, popularmente conocido por ser solo para magos.

En la vida real, los locales inspirados en Potter te reciben con una túnica y una varita, las que se devuelven al salir del local. La idea de estas tabernas es que los asistentes se sientan realmente en el mundo mágico de Hogwarts.

Adentro del local, uno puede crear una hidromiel (bebida alcohólica en base a la fermentación de la miel) o vino caliente, junto a dos pociones con la ayuda de un maestro.

Uno no solo crea sus cocteles, sino que también hay barras disponibles, en las que se pueden comprar más bebidas y comida. La experiencia dura una hora y media. En Londres, la entrada bordea los US$ 37,30 (27 mil pesos chilenos) y en Nueva York US$ 44,99 (32 mil pesos chilenos), ambos solo permiten el acceso a mayores de edad.

Harry Potter en Chile

Plataforma 516 es una cafetería ubicada en Manuel Montt, Providencia. El local cuenta con cupcakes, "leche de dragón" y cerveza de mantequilla, pero sin alcohol. El lugar está decorado con un mural del castillo, fotografías de los personajes más importantes de la saga y las banderas de Gryffindor y Ravenclaw. El horario es de 10.00 a 22.00.

Siguiendo en el mundo del pequeño mago, el 27 de octubre en Casa Piedra se realizará una orquesta sinfónica de películas, donde se homenajearán los éxitos de Harry Potter y otras cintas.