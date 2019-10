La familia es primero: captan impactante muerte de seis elefantes al intentar salvarse de caer a una cascada

Tailandia es la cuna de miles de especies. En aquella región es común ver elefantes salvajes. Sobre todo en parques donde garantizan su cuidado. Pero fue en uno de ellos donde ocurrió esta trágica historia; seis elefantes fallecieron al intentar salvar a su manada.

De acuerdo al testimonio de funcionarios del parque nacional Khao Yai, cerca de las tres de la madrugada comenzaron a escuchar el llamado de los paquidermos. “Pedían ayuda”, afirmó el departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas de Tailandia en un comunicado.

No obstante, el error estuvo en no verificar la situación. Horas más tarde se encontraron con la dantesca escena; seis cuerpos yacían al fondo de la cascada llamada “El abismo del infierno” (Haew Narok). Accidente que quedó registrado en video.

Tal como se pudo restituir, el incidente habría iniciado cuando un elefante bebé se deslizó por la cascada. La misma donde, precisamente, murieron ocho de esta especie en 1992.

La caída de este paquidermo habría gatillo la de los otros cinco. Hubo dos sobrevivientes, quienes ahora luchan por sobrevivir sin su rebaño.

"Es como perder a la mitad de su familia", dijo el fundador de Wildlife Friends Foundation Thailand a la BBC. "No hay nada que puedas hacer, desafortunadamente es la naturaleza", concluyó.

The wild elephant duo have managed to escape the death by climbing up from the rocky waterfall of Haew Narok in Khao Yai National Park after plunging into the flash floods and soaking in the deep water for nearly a day.#KhaoYai #HeawNarokWaterfall #BangkokTribune #bkktribune.com pic.twitter.com/wOPvyC7gkX

— Bangkok Tribune (@BangkokTribune) October 5, 2019