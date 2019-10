Impactante video: hincha se lanza desde la galería a la cancha tras partido de la Roja femenina y resulta con fractura

View this post on Instagram

El triunfo de hoy de la Selección Chilena Femenina en el estadio Germán Becker dejó muy buenos momentos, y otros no tantos. Dentro de los segundos, uno que preocupó muchísimo fue el de una hincha que quiso saltar hasta la cancha, pero que cayó pésimo y tuvo que ser sacada en camilla 😱😱