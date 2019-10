¿Instagram en modo oscuro? así se puede activar de manera fácil la última novedad de la red social

Si eres fanático de Instagram entonces está información es realmente importante para ti. Porque ahora que la red social anunció que cuenta con el modo oscuro, que permite a los usuarios ver y disfrutar más de la aplicación por la noche, te explicamos la mejor forma para activarlo.

Primero, tienes que tener actualizado tu celular con el iOS 13 o Android 10, sistemas operativos que permiten activar esta nueva característica que permite evitar el phishing.

El modo oscuro, que fue anunciado por el propio Adam Mosseri en su cuenta de Twitter funciona como en otras apps, es decir, cuando se activa en iOS 13 o Android 10, todas las aplicaciones compatibles cambian automáticamente al modo oscuro.

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. 👀

