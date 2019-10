"Mátelo inmediatamente y congélelo. Puede sobrevivir en tierra": alerta en Estados Unidos tras hallazgo de peligroso pez que es capaz de respirar aire

"Mátelo inmediatamente y congélelo. Puede sobrevivir en tierra". Así de tajante es la alerta emitida por las autoridades de Recursos Naturales de Georgia en Estados Unidos tras el hallazgo de un pez cabeza de serpiente del norte.

Esta especie es originaria de la cuenca del río Yangtzé en China y que por alguna misteriosa razón fue hallado por primera vez en dicha zona norteamericana.

Al respecto, se indicó que el pez fue encontrado en un estanque en una propiedad privada en el condado de Gwinnett, por lo que hicieron de inmediato un llamado de alerta a los pescadores del área.

En ese sentido, recalcaron que si se encontraban con alguna especie de este tipo, por ningún motivo hay que dejarlo en libertad. Y enfatizaron que hay que tener cuidado, porque además tiene la capacidad de respirar aire.

Además, pidieron que si alguien hallaba un pez cabeza de serpiente del norte, recordaran el punto exacto en donde lo vieron o capturaron, para dar inmediato aviso a las autoridades.

Según informa el USA Today, el Departamento de Agricultura determinó que el pez es peligroso, debido a que "caza y compite con las especies nativas".

'Kill it immediately.' This invasive fish can breathe air and survive on land. And it's been found in Georgia. https://t.co/DuINJ87JOR pic.twitter.com/N4vqS0SPKS

— USA TODAY (@USATODAY) October 10, 2019