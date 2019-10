El cielo se volvió rosado antes de su llegada: poderoso tifón Hagibis llega a Japón con fuertes vientos e intensas lluvias

Un intenso aguacero y fuertes vientos azotaban Tokio y las áreas circundantes el sábado al tocar tierra el poderoso tifón Hagibis, pronosticado como el peor en seis décadas en Japón, en el suroeste de Tokio en donde las calles, playas y estaciones ferroviarias lucían desiertas.

Los anaqueles de las tiendas estaban vacíos después de que la gente se aprovisionó de agua y alimentos antes de la llegada del meteoro. En una conferencia de prensa por la tarde, la Agencia Meteorológica de Japón advirtió de intensas lluvias en Tokio y las prefecturas circundantes, incluidas las de Gunma, Saitama y Kanagawa.

Un sismo agitó la zona afectada por las lluvias poco antes de que el tifón tocara tierra en la prefectura Shizuoka la tarde del sábado. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el epicentro del temblor con magnitud 5,3 se ubicó en el océano en la costa de Chiba, cerca de Tokio, a una profundidad de 59,5 kilómetros (37 millas). Los sismos profundos suelen causar menos daños que aquellos más superficiales.

“Estén preparados para lluvias que nunca han experimentado”, dijo Yasushi Kajihara, un funcionario de la agencia meteorológica, y agregó que las áreas usualmente seguras en caso de desastre podrían ser vulnerables.

“Tome todas las medidas necesarias para salvar su vida”, afirmó.

La gente que vive cerca de ríos debe refugiarse en el segundo piso o más alto en cualquier edificio sólido si no hay un centro de evacuación designado oficialmente que sea accesible con facilidad, recomendó Kajihara. También expresó su temor de que algunas áreas ya hayan sufrido un desastre.

El Hagibis, que significa “velocidad” en filipino, avanzaba con rumbo norte-noroeste y tenía vientos máximos sostenidos de 162 kilómetros (100 millas) por hora, según la agencia japonesa.

La tormenta generó intensas lluvias en amplias áreas de Japón antes de tocar tierra, incluidas las prefecturas de Shizuoka y Mie, al suroeste de Tokio, así como en la de Chiba hacia el norte.

Un tornado recorrió Chiba el sábado, volcando un automóvil en la ciudad de Ichihara, indicó Tatsuya Sakamaki, un funcionario municipal. Un hombre en el interior falleció. Cinco personas resultaron heridas cuando el tornado pasó por una casa, agregó. Sus lesiones no ponen en peligro su vida.

Las intensas lluvias provocaron que los ríos se desbordaran, volcaron botes anclados y generaron oleaje peligroso en las costas, inundando algunos vecindarios.

En la prefectura Shizuoka, uno de dos hombres que desaparecieron en el río Nishikawa fue rescatado, dijo Fumihiko Katsumata, funcionario municipal de la ciudad de Gotemba. Los bomberos dijeron que los dos hombres estaban trabajando en el canal de un río para intentar controlar el desbordamiento cuando la corriente los arrastró.

Los partidos de la Copa Mundial de rugby, conciertos y otros eventos en el área fueron cancelados, así como los vuelos y el servicio ferroviario. Las pruebas de clasificación para el Gran Premio de la Fórmula Uno en Suzuka fueron trasladadas al domingo.

En tanto, antes de la llegada del tifón a Japón, el cielo se volvió rosado en algunas zonas de la costa nipona.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales.

LOOK: The sky in Japan turned pink hours before the wrath of Super Typhoon #Hagibis #SaveJapan pic.twitter.com/bRm3q8aGVz

— Weather Updates (@PHWeatherUpdate) October 11, 2019