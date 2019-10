Madeleine McCann: el confuso y esperanzador mensaje de psíquica portuguesa sobre el paradero de la joven

El 2007 el caso de Madeleine McCann remeció al mundo. Una pequeña niña que en pocos días cumpliría cuatro años desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. No habían pistas. Tampoco habían huellas que inculparan a alguien. No había nada que con certeza llevara esperanza a los padres. Incluso estos últimos se han visto envueltos en la sospecha de asesinar a su hija.

A pesar de las múltiples teorías, la imaginación sigue surgiendo y esta vez es el turno de una psíquica. Se trata de Fia Johansson, portuguesa que hace más de 20 años trabaja en agencias y equipos de investigación privados. La mujer asegura que “maddie” “nunca estuvo muerta. Sé que no está muerta porque cuando las personas están muertas se comunican conmigo, pero no lo hizo”. En entrevista con Meaww, describió que McCann se encontraría con un hombre hombre alemán, quien sería autor del secuestro. “Maddie tampoco es consciente de la búsqueda de su paradero. Ella no sabe acerca de sus padres. No recuerda nada. Se encuentra bien”, comentó.

Y no sólo eso. Johansson asegura que en un futuro cercano la trágica historia tendría un final un poco más feliz. “Entre 2023-2024, va a encontrar accidentalmente a su familia, pero no sabrá que son ellos”, aseguró. No dio más detalles debido a que la investigación está abierta y los detalles se los entregó a las autoridades.

¿En qué va la búsqueda de Madeleine McCann?

En julio de este año la policía británica estuvo a punto de cerrar la investigación por completo. La razón era la falta de presupuesto, a lo que las instituciones respondieron. Tras el anuncio el Ministerio del Interior de Inglaterra agregó cerca de 10 millones de pesos para continuar buscando a “maddie”. Al momento comenzó una nueva forma de búsqueda que involucraba a los turistas, con avisos del rostro McCann y cómo se vería a los 16 años.

“¿Te vas de vacaciones? Por favor considere llevar nuestros carteles.Se puedes descargar e imprimir desde casa. Gracias por no rendirte con Madeleine”, es el mensaje que transmiten. Y es muy simple y claro: continuar la búsqueda. Esta vez, de la mano de la acción de cada persona al poner un cartel y del sitio www.findmadeleine.com.

“¿Has visto a esta niña?” y “No te rindas de mí” son algunos de los mensajes que aparecen en los carteles rosados. La iniciativa se sustenta en algo más que esperanza. “Afortunadamente, hay muchos casos de niños secuestrados que son encontrados y devueltos a sus familias, incluso después de largos períodos de tiempo. Esta información vital que conduce a una reunión feliz y anhelada suele ser gracias a un miembro atento y atento del público en general, que a menudo reconoce una cara de un póster”, aclaran en el sitio.