"No pagar la licencia de Windows también es evadir": el detalle por el que usuarios cuestionaron al Metro de Santiago en medio de las evasiones masivas

Cierre de estaciones y accesos controlados ha sido parte de las medidas que se han adoptado en el Metro de Santiago a raíz de las jornadas de evasión masiva que se han venido repitiendo desde la semana pasada, como una manera de protestar por el alza en el precio del pasaje.

Las manifestaciones han ido creciendo incluso ayer terminaron con los usuarios botando la reja en uno de los accesos de la estación Plaza de Armas de la Línea 2.

Hasta el momento se cuentan evasiones masivas en Plaza de Armas, Cumming, Bustamante, Patronato, Estación Central, Los Héroes y Laguna Sur. Mientras que la mañana del miércoles hubo 8 detenidos por evasión en las estaciones Santa Lucía, Franklin y San Alberto Hurtado.

Por ello, las redes sociales han estado muy activas en el debate y en ese marco es que publicaron una foto -que está fechada en mayo de este año- con la que cuestionaron al Metro.

"Hey @ metrodesantiago, con toda la plata que les ingresa día a día, no tienen para pagar la licencia de Windows? @ MSFTChile", escribió el tuitero @dennis_troncoso e un post que rápidamente se volvió viral.

Tras la publicación, a la que la cuenta de Twitter del Metro de Santiago respondió señalando "estamos al tanto y trabajamos para dale solución", los usuarios de la red social comenzaron a burlarse y cuestionar la manera en la que las autoridades han manejado el problema con el costo del pasaje.

La mayoría de los comentarios cuestionaban que la empresa utilizara un "software pirata" en sus pantallas e inclusos algunos intentaron alertar a Microsoft de la situación.

Do you know about it, @Microsoft ? https://t.co/VgHvkigLVk

— Son medidas de seguridad para resguardar la seguri (@caldostrong) October 17, 2019