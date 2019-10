Incendios, ataques y un dictador: las fake news que surgieron el fin de semana tras el estallido social que enfrenta Chile

Desde el día viernes, en que las protestas se recrudecieron y la violencia fue aumentando paulatinamente, lo que derivó en que finalmente se decretara toque de queda en a región Metropolitana, Valparaíso, Concepción y la comuna de Valdivia, las redes sociales han sido protagonistas.

Sin embargo, además de la información y los videos que se compartieron para cuestionar la violencia y la represión con la que actuaron en algunos casos carabineros y militares, varias fake news también circularon en Twitter, Facebook y WhatsApp, generando mayor incertidumbre en la ciudadanía.

Incendios y saqueos

La mayoría de las noticias falsas que circularon el fin de semana se relacionaron con incendios y de tres puntos que podrían considerarse icónicos: el Hospital Sotero del Río, el Santiago College y el Mall Vivo Los Trapenses.

A ellos se sumaron una serie de audios que alertaban del cierre de supermercados y la supuesta información en la televisión alemana que tildaba al presidente Sebastián Piñera como dictador.

Sobre los incendios, el día sábado 19 de octubre una serie de cuentas de Twitter comenzaron a compartir imágenes -que no correspondían al sector- para alertar del incendio intencional del centro comercial Paseo Los Trapenses en la comuna de Lo Barnechea. Situación similar a la que ocurría en el colegio Santiago College en la misma comuna.

"Alcalde donde esta la fuerza pública en nuestra comuna, la dehesa con robles arde un auto, incendio en mall de los trapenses y nadie aparece", se leía en Twitter.

Fue la cuenta de la misma red social, Denuncia Vitacura, quien puso paños fríos a la noticia asegurando que la información era falsa y pidiendo además que se frenara su difusión.

El caso del Hospital Sótero del Río también se viralizó aunque nunca ocurrieron los hechos que se denunciaban en la red social.

En este caso, incluso el ministro de Salud, Jaime Mañalich se pronunció, aunque los mismos trabajadores enfrentaron sus declaraciones. La autoridad había señalado de ataques sufridos tanto en el hospital de Chillán y Sótero del Río,lo que fue desmentido por los trabajadores.

Sobre el incendio, fueron los mismos funcionarios que descartaron la situación. "Me fue imposible encontrar evidencia de que en alguna parte de Chile hayan intentado quemar un hospital. Mencionaron varias veces al Sótero del Río, pero una enfermera y un kinesiólogo que trabajan ahí lo descartaron y la cuenta del Sótero no lo menciona. Next", publicó @GaboTuitero.

Piñera dictador y supermercados desabastecidos

Otra fake news que circuló el fin de semana involucró a la periodista alemana Susanne Daubner, la que habría presentado una noticia sobre los hechos ocurridos en nuestro país con una fotografía de Sebastián Piñera y la palabra dictador sobre ella.

La imagen finalmente resultó ser falsa y fue tomada de otra publicación realizada por otro medio, aunque fue modificada para que llevara el texto, ya que originalmente no era como se presentó en nuestro país.

Finalmente, el tema de los supermercados saqueados y el posible desabastecimiento, los que estaban condensados en una lista de 12 establecimientos que supuestamente serían los únicos que podrían atender.

Finalmente se supo que la lista era falsa y que pese a la compleja situación por la falta de transporte se sus trabajadores y algunos supermercados saqueados, el comercio intentaba retomar la normalidad.