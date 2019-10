Economista experto en desigualdad: los ricos de Chile tienen el ingreso de los ricos de Alemania; los pobres de Chile el de los pobres de Mongolia

El economista serbio-estadounidense Branko Milanovic, quien trabajó dos décadas en el Banco Mundial y que es experto internacional en desigualdad, se refirió al estallido social que ocurre en Chile.

En un registro que circula en redes sociales, el doctor en Economía aseguró a LSE News sobre la primavera nacional que "cuando esto pasó en Chile, yo sabía que era un país con alta desigualdad, pero no había mirado detenidamente el nivel".

"Lo impresionante sobre Chile es lo siguiente: si tu tomas el 5% de menor ingreso y te preguntas ¿en qué otro país el 5% más pobre tiene el mismo ingreso? Hay varios, cuatro o cinco, pero uno de ellos es Mongolia", indicó.

"Entonces la gente de menor ingreso en Chile son igual de pobres que la gente de menor ingreso en Mongolia. Pero entonces tu ves quienes están en el 2% de mayor ingreso en Chile y ves que ellos tienen un ingreso igual de alto que el 2% de mayor ingreso de Alemania", expresó.

"Entonces, ese es el final de la historia, a partir de ello no necesitas mucho más para darte cuenta que algo está mal. Y probablemente vieron a Piñera pidiendo perdón y diciendo 'bueno, nosotros nunca miramos mucho la desigualdad, seremos más inclusivos de ahora en adelante"", remató ironizando.

