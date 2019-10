"Este tuit es absolutamente falso": Camila Vallejo desmiente autoría de mensaje que circula por redes sociales

La diputada del PC Camila Vallejo desmintió ser la autora de un mensaje que se encuentra circulando por redes sociales.

"La derecha está sencillamente descontrolada y ya no saben qué hacer para desprestigiarnos. No les resultó con La Tercera ni con la teoría de la invasión alienígena. No insistan que la gente no es tonta. Este tuit es absolutamente falso", afirmó.

La derecha está sencillamente descontrolada y ya no saben qué hacer para desprestigiarnos. No les resultó con La Tercera ni con la teoría de la invasión alienígena…no insisitan que la gente no es tonta

Este tuit es absolutamente falso pic.twitter.com/Aamuhn4LxS — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) October 29, 2019

Cabe mencionar que este no es el primer tuiteo falso que circula por redes sociales que tiene como protagonista a una diputada comunista.

Esto debido a que la legisladora Karol Cariola también tuvo que salir a desmentir ser la autora de un mensaje.