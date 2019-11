No pagó su pasaje y la policía lo golpeó brutalmente: el video que detonó la "invasión alienígena" en el Metro de Nueva York

Este viernes por la noche cerca de mil jóvenes realizaron una evasión masiva en el Metro de Brooklyn, Nueva York. Tal como el modelo que comenzó en Chile, los protestantes sorprendieron a las autoridades saltando los torniquetes y gritando claras consignas.

Eso sí, esta vez el estallido fue detonado por otro motivo; un conflicto filmado en el subterráneo.

Todo partió el pasado lunes cuando Adrian Napier, un afroamericano de 19 años, no pagó su pasaje. Y es que apenas entró al vagón, una decena de uniformados arremetió en su contra.

El video de la brutal detención fue registrado por uno de los presentes en dicho carro. Dando a conocer la paliza propinada por los policias y también la disposición de Napier; con las manos en alto y sin ofrecer resistencia.

Aún así los oficiales se lanzaron sobre el joven y posteriormente lo llevaron detenido. Pero no por la evasión, sino por un supuesto porte de armas de fuego. Hecho que según The New York Times era completamente falso.

Impresionante sobre-reaccion policial en el metro de Nueva York contra un joven afroamericano que salta el torniquete del metro.

Y si bien aún no existen certezas para explicar por qué no pagó su boleto, lo cierto es que se ha acusado una actitud racista por parte de los uniformados.

Cabe mencionar que el episodio no fue aislado y es un debate constante en aquella región de Estados Unidos. Por ello, el video se viralizó rápidamente en redes sociales y decantó en una evasión masiva que despertó al Metro de Nueva York este viernes:

