"No pagaremos, no cumpliremos": convocan a evasión masiva en otra ciudad de EEUU en "solidaridad con la revuelta en Chile"

Primero fueron estudiantes en Chile, los que saltaron los torniquetes del Metro por una semana, evadiendo y mostrando su enojo por el alza en el precio del pasaje del sistema del transporte capitalino.

Luego vino el estallido social y una protesta similar en el Metro de Nueva York, que llevó a cerca de mil personas a evadir y protestar en una de las estaciones de Brooklyn contra el uso desmedido de la fuerza policial, luego que un joven afroamericano fuera golpeado salvajemente por los uniformados tras pasar los torniquetes sin pagar.

Ahora la misma protesta podría repetirse en una nueva ciudad de Estados Unidos, luego del llamado que ha aparecido en redes sociales, para convocar a los habitantes de Seattle a una masiva evasión para el próximo 29 de noviembre, "contra el costo de la vida cada vez más imposible en Seattle y en solidaridad con la revuelta en Chile".

Bajo la consigna # NobodyPays -nadie paga- un grupo no identificado ha llamado a través de las redes sociales a participar de este acto de protesta.

"No podemos pagar el alquiler, la comida, las bebidas o incluso ir y venir al trabajo. Los autobuses no funcionan porque mueven personas que el estado considera desechables. Los trenes son vigilados por una corporación de seguridad que desproporcionadamente apunta a personas negras y marrones, y a aquellos sin techo sobre su cabeza. Porque eso es lo que hace el capitalismo", dice el llamado.

En la misma línea postula lo que otros movimientos en el planeta han estado realizando, poniendo al estallido social en Chile como referente.

"Cosas como un impuesto a la gasolina en Francia, un proyecto de ley de extradición en Hong Kong o una subida de tarifas en Chile son puntos críticos, pero no toda la historia. El resto es que las personas en esos lugares terminan con el orden social que los mantiene empobrecidos, hambrientos y les niega la dignidad básica. Esto es bien entendido por los estudiantes en Chile y sus palabras y acciones lo han reflejado. Aquellos de nosotros que vemos eventos que se desarrollan en Ecuador y Haití y vemos lo mismo, que las personas literalmente mueren por ser libres", dice la convocatoria.

Please RT! A fare strike has been called for Black Friday against the increasingly impossible cost of living in Seattle and in solidarity with the revolt in Chile pic.twitter.com/y0IFKxtxp4

— Rcnp (@rainycitynp) November 4, 2019