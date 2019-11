Camarógrafo de CHV relata el momento que fue impactado por balines en Plaza Italia: "Empecé a sentir algo mojado en el pecho, me toco y veo que es sangre"

El camarógrafo de Chilevisión César López relató cómo fue el momento en que recibió impacto de balines en su rostro y pierna en momentos que tomaba imágenes de las manifestaciones en Plaza Italia.

El profesional señaló a CHV Noticias que "iba a grabar al lado del Teatro de la Chile, tomo el celular y empiezo a grabar. No había disturbios, no se veían muchachos con piedras ni nada. De repente, estaba grabando y veo que una turba viene hacia a mí".

"De repente pasa la turba y veo que Carabineros viene y escucho como tres escopetazos, después cuando ya empecé a sentir dolor, me fui a la entrada de un edificio y, ahí me quedé un rato, y empecé a sentir algo mojado en el pecho y me toco y veo que es sangre y pasó un manifestante y me dice ‘oye, te llegó un balín’", afirmó.

El camarógrafo fue atendido por voluntarios de la Cruz Roja y luego fue llevado a un centro asistencial.

"Después me sacaron un scanner a la cara y a las piernas. Lo primero que arrojó el scanner es que en la cara tenía un balín, que era una mezcla de metal con goma, porque supuestamente brillaba, que no debería brillar el balín si es de goma, lo que me dijo el doctor", remató.