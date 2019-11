El cántico de las mujeres chilenas “retumba en todo el planeta”: medios internacionales destacan que el mundo se unió al grito de “Un violador en tu camino”

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía… el violador eres tú”.

El cántico resonó en muchas partes del planeta y “Un violador en tu camino” se hizo sentir, además de todo Chile, en México, España, Francia, Colombia, Alemania e Inglaterra, entre otros países.

Mujeres de todas parte del orbe realizaron la performance creada por el colectivo Las Tesis y los medios internacionales no quedaron ajenos al “cántico chileno que retumba en todo el mundo”.

As feminists in Paris we are responding to the call made by #LasTesis from Chili to raise our voice against femicides and rape!

The guilty one is not me, my clothes or where I was. The rapist is you, the police, the justice system, the state, the society! 👊 pic.twitter.com/1HROJyGGwm

