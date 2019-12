"Espero que muera": Twitter suspende la cuenta a usuario por desear "terribles sufrimientos" a Baby Yoda

No todo el mundo es fan de Star Wars, ni todos los amantes de la saga han visto la serie The Mandalorian. Pero si hay algo en lo que todos pueden estar de acuerdo es en lo tierno que es Baby Yoda.

El personaje que apareció en la citada producción de Disney+ se ha ganado el corazón de las redes sociales, compartiéndose fotos, memes, gifs y un sinnúmero de cosas para destacar lo adorable que es.

Sin embargo, siempre hay alguien que va contra la corriente y expresó públicamente su desagrado por Baby Yoda.

Will Sloan, un joven que tiene un podcast en Canadá por lo que es conocido por algunos usuarios de redes sociales, encontró un párrafo de una nota sobre el personaje realizado por The Guardian, en donde nuevamente se destacaba su ternura.

"The Mandalorian ha hecho de Baby Yoda un icono de pureza, uno de esos raros momentos donde Internet se hace uno para decir ‘esto es bueno"", decía el escrito.

Ante esto, Sloan no encontró nada mejor que compartirlo por Twitter y poner lo siguiente: "Espero que muera entre terribles sufrimientos".

De acuerdo a CTVNews, no pasaron más de 20 minutos cuando le llegó la notificación que su cuenta había sido suspendida por no cumplir con las reglas sobre abuso y acoso.

Finalmente, tras unos días de suspensión y una campaña para que le quitaran el castigo a Sloan, el hombre pudo volver a utilizar Twitter y asegurar que sus palabras sobre Baby Yoda "sólo era una broma. Es el motivo más estúpido por el que podrían haberme baneado".

Two days now and absolutely NOTHING from @BenShapiro about Twitter silencing of one of Canada’s most prominent Conservative voices for jokingly threatening (get this) a fictional cartoon puppet. #FreeWillSloan pic.twitter.com/7Bz4rMLhCn

— Jesse Hawken (@jessehawken) November 22, 2019