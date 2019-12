"Un violador en tu camino" en lengua de señas: la intervención de "Las Tesis" que caló hondo en el mundo y de la forma más inclusiva

El fin de semana en varios países del mundo se replicó la intervención "Un violador en tu camino" del colectivo chileno Las Tesis. Una performance que busca dar visibilidad a la violencia de género que pese a que tiene más de un año, tras el estallido social ha ganado notoriedad fuera de nuestro país.

En Francia, Australia, España y varios otros países mujeres se reunieron para compartir el texto y la coreografía creada por las chilenas que se transformó en el himno de la lucha contra el patriarcado más allá de la Cordillera de los Andes.

“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que no ves. Es feminicidio. Inmunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Los jueces. El Estado. El presidente”, dice la canción.

Inclusivo

Y así como la letra contra la violencia de género dio la vuelta al mundo, también dieron que hablar una serie de videos en que la consigna fue compartida en lengua de señas.

"Tremendas emociones en medio de esta verdad; por nuestras Compañeras, nuestras Hijas y Nietas", escribió una tuitera frente al video de una joven española interpretando la creación de Las Tesis.

"Ojalá alguna chica que sepa Lengua de Señas Chilena pueda hacer nuestra versión. Es importante poder incluir a todas las mujeres de nuestro país", agregó otra.