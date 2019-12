Se quedó solito en la casa y provocó un incendio: perro enciende el microondas y casi quema por completo una vivienda

Un perro se quedó solo en una vivienda en la ciudad inglesa de Corringham, realizando como siempre las labores de guardián del hogar.

Sin embargo, en esta ocasión no fue tan protector, ya que originó un incendio que casi dejó el domicilio completamente destruido.

Según informó el portal de los Bomberos del condado de Essex, el can de raza Husky siberiano encendió el microondas al pasarlo a llevar, con la mala suerte que justo en su interior había quedado un pedazo de pan, el cual a los pocos minutos comenzó a quemarse.

El dueño de casa logró darse cuenta de la emergencia ya que tenía cámaras de seguridad en la vivienda, las cual observó a través del celular, por lo cual dio aviso a Bomberos.

"Claramente este es un incidente muy extraño, que involucra al perro de un hombre, pero que podría podría haber sido más grave", señaló al respecto el gerente de vigilancia en la estación de bomberos de Corringham, Geoff Wheal.

Sobre el siniestro, manifestó que "cuando llegamos, la cocina estaba llena de humo. Los bomberos se aseguraron de que el daño no se extendiera más allá del área de la cocina, pero demuestra que las microondas no deben usarse para almacenar alimentos cuando no están en uso".

"Nuestro consejo es mantener siempre su microondas limpio y libre de desorden o comida y cualquier empaque. Los animales o los niños pueden encenderlos más fácilmente de lo que cree, así que no corra el riesgo", expresó.

Cabe mencionar que los Bomberos lograron salvar tanto al can, como a gran parte de la vivienda.