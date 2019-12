"Se ha entendido como una criminalización a la movilización": el mea culpa de Boric tras críticas en redes sociales por votación a favor de la ley antisaqueo

Diversas críticas en redes sociales recibieron los parlamentarios del Frente Amplio que el miércoles votaron a favor de la antisaqueos, la cual fue aprobada con 127 votos a favor, siete en contra y trece abstenciones en la Cámara de Diputados.

Se ganaron las críticas en las redes sociales: diputados del Frente Amplio explican voto a favor de la ley antisaqueos La iniciativa fue aprobada con 127 votos a favor, siete en contra y trece abstenciones.

Ante los cuestionamientos, Gabriel Boric subió este jueves un video a su cuenta de Twitter, en donde realizó un mea culpa por lo ocurrido y explicó la votación a favor de la iniciativa.

En ese sentido, precisó que "hemos estado siempre y desde el día uno con la protesta social", remarcando posteriormente que "aprobamos los artículos en que penalizaban los daños a instituciones como Bomberos o de salud, ya sea por parte de manifestantes como fuerzas policiales que están tratando de hacer su trabajo en medio de la manifestación".

De igual manera, descartó que ayer se haya votado la ley antiencapuchados, anunciando que sufragará en contra de dicha iniciativa.

Boric además realizó un mea culpa tras las críticas recibidas por su votación a favor de la ley antisaqueos.

"Respecto a la votación en general, que es lo que ha desatado mayor polémica, viéndolo en perspectiva creo que se podría haber hecho de otra manera, lo que nosotros pretendíamos era dar una señal clara en contra de los saqueos, por ejemplo que se han producido en La Cisterna, un distrito donde nuestra compañera Gael Yeomans es representante, y en donde tenemos a trabajadores y trabajadoras que son del pueblo que apoyan la movilización, tremendamente angustiados por lo que ha sucedido frente a bandas organizadas que no tienen ningún respeto frente al trabajo y el esfuerzo de estos trabajadores", indicó.

"Sin embargo, comunicacionalmente esto no se logró y por lo tanto me parece importante hacer una autocrítica al respecto y decir de que debiéramos no haber aprobado en general ese proyecto de ley porque se ha entendido como una criminalización a la movilización de la cual nosotros nunca vamos a ser parte. Hemos estados en las movilizaciones y vamos a seguir estando", remató el diputado.