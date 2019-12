Corredor tocó el trasero de una periodista que hacía un despacho en vivo, lo identificaron en redes sociales y lo vetaron de por vida de todas las competencias

Un sujeto que tocó el trasero de una periodista mientras la profesional hacía un despacho en vivo fue vetado de por vida de las competencias que organiza el Consejo de Deportes de Savannah en Georgia.

Alex Bozarjian se encontraba cubriendo el maratón para WSAV, afiliada a la NBC, cuando el hombre pasó a su lado y la tocó, dejándola atónita.

La joven subió el video a las redes sociales y escribió un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Al nombre que me golpeó el trasero en vivo en TV esta mañana: me violaste, objetivaste y avergonzaste. Ninguna mujer debería tener que soportar esto en el trabajo o en cualquier lugar!!”, expuso en la red social.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019