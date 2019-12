Funa en línea: Tuiteros "cancelan" a Paloma Mami por "amarilla"

El estallido social generó opiniones en cada rincón del país. Esto generó expectativa también sobre la opinión de los rostros de la farándula nacional. Algunos prefirieron quedarse callados, pero ni aún así se salvaron de las críticas. ¿El motivo? Fueron tildados de "amarillos", es decir, no se la juegan por una postura ante la situación. Una de ellas fue Paloma Mami, que fue "cancelada" por cientos de usuarios en la red social de Twitter. ¿Qué quiere decir esto? No sólo te dejan de seguir, sino que el usuario declara dejar de sentirse atraído por su contenido.

Algunos usuarios fueron bastante críticos con la artista, y otros fueron sumando a más personajes a la lista como a Pancho Saavedra y a Alexis Sánchez.

El chileno de extrema izquierda funa a Paloma Mami xq no habla en sus rrss sobre la situación del país

Paloma Mami tiene todo mi apoyo. Me da lo mismo si habla de lo que pueda pasar en Chile. Ella no puede solucionar nada con su opinion. Así que no por eso dejare de escucharla.

