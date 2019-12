Greta Thunberg es elegida la persona del año 2019 por la revista Time

Greta Thunberg fue elegida la persona del año 2019 por la Revista Time, medios estadounidense que tradicionalmente da a conocer al nombre más destacado.

"Thunberg tiene 16 años pero parece 12. Ella usualmente usa su cabello castaño claro recogido en dos trenzas, separadas en el medio. Tiene el síndrome de Asperger, lo que significa que no opera en el mismo registro emocional que muchas de las personas que conoce. A ella no le gustan las multitudes; ignora las pequeñas conversaciones; y habla en oraciones directas y sin complicaciones", destaca el medio norteamericano en su descripción.

De igual manera, sindican que "ella no puede ser halagada o distraída. Ella no está impresionada por la celebridad de otras personas, ni parece tener interés en su propia fama creciente. Pero estas mismas cualidades han ayudado a hacerla una sensación global. Donde otros sonríen para reducir la tensión, Thunberg se está marchitando. Donde otros hablan el lenguaje de la esperanza, Thunberg repite la ciencia inexpugnable: los océanos se levantarán. Las ciudades se inundarán. Millones de personas sufrirán".

