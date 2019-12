La insólita riña los dejó con varios moretones: arrestan a dos amigos por pelear borrachos tras discutir sobre "How I Met Your Mother"

Una insólita pelea entre dos amigos, que quedaron llenos de moretones y con sangre recorriendo su rostro, finalizó con la policía arrestándolos en la ciudad estadounidense de Wisconsin.

Según informa el portal The Smoking Gun, el reporte entregado por la Oficina del Sheriff de Rock County señala que la gresca se debió a una discusión sobre la serie "How I Met Your Mother", la cual sostuvieron los dos detenidos tras una larga noche bebiendo alcohol.

Todo aconteció el pasado domingo luego que ambos vieran un partido de fútbol americano. Tras esto, fueron a un bar y un rato después decidieron ir al automóvil de uno de ellos para volver a sus respectivas casas.

En pleno viaje, comenzaron a discutir sobre la famosa serie, la cual fue cada vez escalando hasta que llegaron a los golpes. Finalmente, detuvieron el vehículo y siguieron con la disputa.

La policía llegó al lugar y se encontró a ambos borrachos, con moretones en sus rostros y con la ropa cubierta de sangre, deteniéndolos. Uno de ellos relató a los oficiales que el motivo de su pelea era sobre la sitcom que convirtió en personaje de culto a Barney Stinson.

Los agentes le consultaron al otro implicado si de verdad llegaron a los golpes por la producción y respondió que "si, nos encanta ese programa".

Cabe mencionar que el detenido que iba manejando el automóvil contaba con tres aprehensiones previas por manejar en estado de ebriedad.