"Llevamos 15 minutos hablando de este guatón que se robó una conserva": Guarello se gana los aplausos en las redes sociales tras parar en seco a compañeros del "Bienvenidos"

Juan Cristóbal Guarello se convirtió en tendencia en redes sociales, ganándose los aplausos de los tuiteros, luego que parara en seco a sus compañeros del matinal de Canal 13 "Bienvenidos".

Esto luego que pidiera que dejaran de hablar de Fischer Heinz Thorsten, quien se hizo conocido como el "kaiser del perro muerto", tras realizar esa indignante ocasión en la Región de La Araucanía.

Al respecto, el periodista calificó al hombre de "guatón que se robó una conserva" y reclamó que se le dedicaran varios minutos en conversar sobre él.

"Me invitaron a venir estamos hablando de este guatón, y seguimos hablando de este pobre tipo enfermo que es un delincuente de poca monta, ni siquiera es un delincuente, es un enfermo, es un ladronzuelo, un pillastre, que come gratis y se va, que roba conservas y seguimos hablando de él y entrevistamos a la fiscal que está haciendo su trabajo, yo no critico lo que ella hace, porque es parte del aparato judicial y ella hace su trabajo, pero pasemos de esto", expresó.

"Saben que me encantaría que nos sentáramos acá y explicáramos alguna vez el caso Cascada", recalcó Guarello.

Las palabras del periodista generaron aplausos en redes sociales.

Un matinal con Guarello donde mande la pauta a la chucha día por medio. Eso. — Ignacio Lira (@nacholira) December 16, 2019

Guarello es un desperdicio como periodista deportivo, debería estar en el congreso#sinllorar — El Viejo (@elviejo666) December 16, 2019

Me siento súper representada por Guarello, desde hace mucho que estamos chatos con la programación basura de la TV. Solo contribuyen a idiotizar a la gente. #Bienvenidos13 — RotaDeMierda 🔥 (@conidatecuenta) December 16, 2019

Creo firmemente que Juan Cristobal Guarello debería ser un ciudadano que nos represente en alguna instancia importante del país por su formación, capacidad de análisis, conocimientos, claridad, entendimiento y valentía. @jc_guarello #Bienvenidos13 #NuevaConstitucionParaChile pic.twitter.com/Lb2IUIm2ew — La Gota de Rocío💧 (@Licomita) December 16, 2019

Bien guarello…puta que da gusto ver esto, pareciera q la tv no aprendió nada!!! #bienvenido13 pic.twitter.com/LanDTRdlDL — luisosvaldo (@luis_o_silva) December 16, 2019

¿Para cuándo el programa estelar de Guarello? Más gente como él analizando la contingencia, por favor #Bienvenidos13 @canal13 — Mr. Krampus (@grumpy_boris) December 16, 2019

ajajajaja Guarello indignado porque en el matinal llevan 20 minutos hablando de "un guatón, ladrón de poca monta, que se va sin pagar y roba conservas" ajajajaj por estas cosas amo verlo en el matinal. "hablemos del caso cascadas, de robos de millones de dolares" #bienvenidos13 — RUFFINELLI (@bruffinelli) December 16, 2019

Me pongo de pie para aplaudir a Guarello Admiración por lo que ha dicho! https://t.co/24Qa2YmQPj — Ximena Rincón (@ximerincon) December 16, 2019

Así fue el momento: