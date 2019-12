"¡Todavía estoy temblando!": la increíble reacción de hombre que salva a un perro de asfixiarse con su correa en ascensor

Una increíble reacción tuvo un hombre que salvó a un perro de asfixiarse con su propia correa en un ascensor en la ciudad estadounidense de Houston.

"¡Todavía estoy temblando!", reconoció el sujeto luego que contara lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter.

"Casualmente me giré cuando las puertas del ascensor se cerraban y vi cómo se empezaba a elevar. ¡Suerte que le quité la correa a tiempo!", exclamó.

Posteriormente, subió el registro en donde se ve justamente lo que contó en su relato. En ese sentido, una mujer llevaba al can en la correa y la puerta se cerró sin darse cuenta ella que el animal no alcanzó a entrar.

Esto fue observado por Johnny Mathis, quien se quedó mirando al perro y apenas vio que éste corría peligro, se acercó rápidamente a soltarlo de la correa.

El video de lo ocurrido alcanzó más de 22 millones de reproducciones, siendo retuiteado más de 35 mil veces.

Y’all I’m shaking!!! I just saved a dog on a leash that didn’t make it onto the elevator with the owner before the door closed! I just happened to turn around as the door closed and it started to lift off the ground I got the leash off in time😭😭

— Johnny Mathis (@Johnnayyeee) December 10, 2019