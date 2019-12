Un niño de 12 años condujo la camioneta de su hermano en medio de pastizales para escapar de un incendio forestal que amenazaba su casa y su vida.

El padre y el hermano de Luke Sturrock estaban combatiendo el incendio que se desarrollaba en Mogumber, Australia Occidental, cuando las llamas se acercaron peligrosamente a la vivienda familiar, señala New York Daily News.

El niño no lo pensó dos veces, fue a buscar a su perro, se subió a la Ford Ranger y condujo por varios kilómetros por el medio de potreros para ponerse a salvo.

Minutos después fue encontrado por la policía cuando manejaba el vehículo.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire 🔥 in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM

— Dalwallinu Police (@DalwallinuPol) December 15, 2019