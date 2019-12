El diputado Florcita Motuda remarcó que votará "por la paridad de género, por la representación de pueblos indígenas y también por los independientes" en el marco de la discusión por el proceso constituyente en la Cámara Baja.

"Al fin todos ellos, todos ellos acá", afirmó el parlamentario.

Por último, Motuda remarcó que "me vista como me vista, ridículo o no ridículo, me salte la reja del Congreso o me equivoque, siempre he sido, soy y seré alguien que vota por el pueblo CTM".