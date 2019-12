El caso de Chile se repite en Colombia: al menos 8 personas han sufrido lesiones oculares y algunas perdieron la visión de un ojo a manos de la policía

Las manifestaciones contra el “paquetazo” del presidente Iván Duque en Colombia han tenido a los estudiantes durante varios meses en las calles, y se han hecho más notorias a nivel internacional desde el pasado noviembre.

Miles de personas han salido a las calles a protestar por sus derechos, e igual que en Chile cientos de manifestantes han terminado heridos por la represión policial y comienzan a sumarse los casos de personas con graves lesiones oculares, varias de las cuales han perdido la visión de un ojo.

“Los vídeos se hacen virales y recuerdan a las lesiones oculares que ocurrieron en Chile, donde Naciones Unidas señaló al Gobierno por estas violaciones graves a los principios internacionales”, dice parte del reportaje del diario El País.

Los afectados acusan al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) como los responsables de atacar directamente a los manifestantes.

AP

Uno de los casos que recoge el medio español es el de Yuri Camargo , una joven de 20 años que perdió la visión del ojo izquierdo.

“Me disparan con una bala de goma directo al ojo. Me desmayo, me levantan. Veo destellos, veo negro, me pongo a llorar del dolor”, recuerda.

Según los testimonios, al menos 8 personas han sufrido graves lesiones oculares, pero eso no los ha detenido en su lucha, ya que varios han vuelto a marchar por las calles de Medellín y Bogotá.

Cristian Rodríguez es otro joven que perdió un ojo, y los testigos aseguran que le dispararon de frente “una bomba aturdidora”, la que le dio en el rostro provocándole un “trauma ocular severo”.

Algunas ONG y varios congresistas han pedido la disolución del Esmad, sin embargo, el presidente Duque ha hecho caso omiso a las solicitudes y ya anunció el fortalecimiento del escuadrón.

Hay que considerar, que según el último informe que entregó el ministro de Salud Jaime Mañalich tras el estallido social en Chile, 245 pacientes han sido atendidos en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador y de ellas 17 personas presentan pérdida de globos oculares.

Además hay 52 pacientes que tienen compromiso visual unilateral, total o muy importante.

Por último, es preciso señalar que ese informe no contempla los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, quienes quedaron ciegos.