Polémica en redes sociales por villancicos en patio de comidas del Parque Arauco

"Vengan fieles". Este es el villancico que de pronto un grupo de personas comenzó a cantar ayer en el patio de comidas del mall Parque Arauco en Las Condes.

De inmediato las redes sociales comenzaron a llenarse de críticas. Algunos valoraron la intervención, pero otros simplemente la destruyeron.

Muchas de las personas relacionaron el cántico con un llamado a la paz, debido al estallido social iniciado el pasado 18 de octubre, y aplaudieron el villancico.

Otros simplemente, mostraron su negativa por el hecho mismo, por ser una canción cristiana y por además, hacerlo en un centro comercial del sector oriente de la capital.

Los que cantan villancicos en Parque Arauco parce que se saltaron este salmo. Mateo cap. 6, vers. 24: Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero

El canto que ocurrió en el Parque Arauco forma parte de la libertad de expresarnos que tenemos los chilenos creamos en lo que creamos… libertad que claramente no existe en todas partes 🤷🏽‍♂️

Otro mas que no distingue una cosa de otra. El templo era un lugar sagrado en el que los comerciantes comenzaron a vender sus productos. Por eso el enojo de Jesus, el Templo era sagrado. El parque Arauco no es un lugar sagrado y no hay nada de malo en cantar villancicos ahi.

