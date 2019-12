Con el látigo de la indiferencia: Presidente Piñera le hace nuevo desaire a Cecilia Morel

No es primera vez que el Presidente Sebastián Piñera ignora a su esposa Cecilia Morel en actividades públicas y ayer se vivió un nuevo episodio donde el Mandatario no quiso tomarle la mano a la primera dama luego de su discurso, tras la promulgación de la reforma constitucional para la nueva Carta Magna en La Moneda.

No te quedes con alguien que te ignore así. La compañera de vida le celebra y aplaude el discurso y él no encuentra nada mejor que no pescarla. pic.twitter.com/VS1bwhvmLf

— Familia es Familia Chile (@claudiaamigo73) December 24, 2019