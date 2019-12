“Mi hijo estaba en el menú”: llevó a su pequeño al zoológico y vivió una experiencia “aterradora” y que no olvidará con un tigre

Un padre y su hijo vivieron una experiencia que jamás olvidarán luego de visitar el zoológico de Dublín.

El niño de 7 años vivió un encuentro cercano con un tigre, el video del registro se volvió viral y ha sido visto más de 1.8 millones de veces.

El menor estaba posando para unas fotos sentado frente al vidrio de la “jaula” de los tigres, cuando se ve a uno de los felinos bajando lentamente desde una especie de pequeña colina y se dirige hacia el niño, como si estuviera cazando.

El niño se da vuelta y se sonríe al ver que viene el felino y cuando se pone nuevamente de frente, el tigre se lanza en ataque y termina estrellado con el vidrio.

En el video se escuchan risas de fondo, y según el padre del pequeño su hijo “reaccionó bastante tranquilo”, apunta New York Post.

Muchos en redes sociales dijeron que la secuencia era aterradora y otro se quejaron por el encierro de los animales.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g

— RobC (@r0bc) December 22, 2019