Brad Pitt bromeó sobre sus romances y a DiCaprio en los Globos de Oro: la reacción de Jennifer Aniston causó revuelo en redes sociales

Brad Pitt fue uno de los grandes ganadores durante la noche del domingo en la ceremonia de los Globos de Oro, en donde obtuvo el premio al mejor actor secundario por su rol en "Once Upon a Time in Hollywood".

El actor dio un emotivo y bromista discurso, momento en que la transmisión captó a Jennifer Aniston, su ex pareja y quien estaba nominada como mejor actriz de serie de drama por "The Morning Show", galardón que finalmente obtuvo Olivia Colman por "The Crown".

"Quería traer a mi madre, pero no pude porque cualquier mujer con la que me siente al lado, dicen que estoy saliendo con ella. Hubiera sido incómodo", bromeó Pitt sobre el escenario.

Además, destacó a los demás actores que estaban nominados en la categoría: Joe Pesci, Al Pacino, Tom Hanks y Anthony Hopkins.

"En mis comienzos, estos nombres que acaban de aparecer: Pacino, Pesci, Hanks, mi mentor de facto desde lejos. Sir Tony Hopkins, donde quiera que esté, sabe que lo amo. Son como dioses para mí. Todo mi respeto, sinceramente", expresó.

De igual manera, resaltó la figura de Leonardo DiCaprio, su compañero en la película de Quentin Tarantino."También tengo que agradecer a mi compañero en el crimen, LDC. Antes de 'The Revenant' (por la cual ganó el Oscar), solía ver año tras año que sus compañeros de reparto aceptaran premios, se levantaran y le agradecieran profundamente. Sé por qué es una estrella, es un caballero. No estaría aquí sin ti, hombre", afirmó.

Finalmente, decidió lanzar una broma al actor, recordando su participación en Titanic: "Yo hubiese compartido la balsa".

La reacción de Aniston

Durante el discurso de Pitt, la cámara captó la reacción de Jennifer Aniston, llamando la atención la mirada de la actriz.

Jennifer Aniston. Captura

Este hecho dejó diversas reacciones en redes sociales.

La mirada de Jennifer Aniston durante el discurso de Brad Pitt hoy me reconcilia con la especie humana. O casi… 😍😍😍#GoldenGlobes pic.twitter.com/LIYDRaXKS9 — Enrique Corbella 🏀 (@ecorbella) January 6, 2020

Brad Pitt en una sola noche le ganó a Tom Hanks, Al Pacino, Joe Pesci y

Anthony Hopkins. Por si eso fuera poco hizo suspirar a Jennifer Aniston y se aventó un excelente chiste sobre el Titanic ¡Genio!.#GoldenGlobes pic.twitter.com/ZdsFheWsKE — Le Rétif (@Retif79193823) January 6, 2020

QUEDATE CON LA QUE TE MIRE COMO JENNIFER ANISTON A BRAD PITT

#GoldenGlobesTNT #GoldenGlobes pic.twitter.com/68PJa2Sy4f — LUIS FUNES MORI (@26Coma) January 6, 2020

No se si ser Brad Pitt para que Jennifer Aniston me miré así o si ser Leo para que Brad me mire así#GoldenGlobes pic.twitter.com/TuYVae1nwi — Lola🇨🇴 MOA #WH Fighting (@mymyself32) January 6, 2020

La cara de jennifer aniston viendo a brad pitt #GoldenGlobes pic.twitter.com/NHT2p3eoUL — Diva (@diva_ludmi) January 6, 2020

Un aplauso al director de los #GoldenGlobes , que metió cuatro veces en la toma a Jennifer Aniston (tres disimuladas y una directa) cuando estaba dando su discurso Brad Pitt. Hoy tú eres el héroe de la noche. 👏 — Javier Romero Alvarado (@JavPlanet) January 6, 2020