Pierce Brosnan fue uno de los actores que se robó la atención de los usuarios de redes sociales durante la entrega de los Globos de Oro.

El ex James Bond fue uno de los rostros que entregó los galardones, además que sus hijos fueron los embajadores de los premios.

Pero este no fue el motivo por el cual llamó la atención, sino que fue porque algunos usuarios aseguraron que se parecía al coronel Sanders, el creador de KFC.

Pierce Brosnan said “colonel sanders, but make it sexy” pic.twitter.com/79LjtlIrFa

Am I the only one who thinks Pierce Brosnan just looks like Colonel Sanders? pic.twitter.com/L7roV0XU0O

— Emily 🏳️‍🌈 (@EmilyTheNerd) January 6, 2020