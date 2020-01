Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 6 al 12 de enero del 2020

…Amigos fuerte semana en la cual vanos a estar con una Luna creciente que puede potenciar y/o aumentar sus cualidades temperamentales, aquellas cualidades que hace las vibraciones estén oscilando, de lo más alto a lo más bajo incesantemente, provocando un desequilibrio constante que debemos tratar de sobrellevar de la mejor manera, pero que inevitablemente va a provocar conductas extremas, si es que no somos capaces de pensar antes de actuar, y entendiendo que habrá una gran fuerza energética que nos provoque asumir conductas que no son las adecuadas, ni convenientes, pero que estaremos tentados a caer en ellas, por tanto, se sugiere mucha lógica en cada situación que enfrentemos, mucha calma, y si no la tenemos forzarnos a ella, porque de lo contrario podríamos cometer errores serios, sin embargo, si somos capaces de controlarnos antes de actuar, de pensar la consecuencia que pueden provocar nuestras acciones, y al analizar vemos cuales son estas, y cuales acciones nos conviene optar, pues será realmente una semana muy pero muy productiva, así que tengamos siempre presente en este periodo que nosotros somos artífices de nuestro propio destino, en consecuencia, si ya sabemos como se viene energéticamente la semana pues podemos manejarnos y hacer lo preciso para sacar el provecho ideal, en cuanto a como se viene la semana en general, pues veo que algo a lo que se había llegado a acuerdo se quiebra, provocando que aquello que se iba a hacer quede pendiente, en beneficio de un bien mayor, el tema es que estamos abriendo puertas a empoderamientos que pueden ser delicados de manejar más adelante porque cuando se le da poder a una energía desbocada solo estamos frente a futuras situaciones que serán inmanejables, recordemos que este al ser el Año de la Rata de Metal nos plantea energías asociadas a situaciones de enfrentamiento que van a terminar en agresiones difíciles de reparar, pero que a su vez motivarán las represalias más oscuras, y de la forma más original, aliándose con aquellos que más les duela para enfrentarlos y desarmarlos, lo mejor que podemos hacer desde nuestra individualidad es decretar en voz alta que la calma nos inunda, logrando el equilibrio interno que se proyecta a todo nuestro alrededor, y que la luz guía nuestros pasos para ponernos frente solo a lo bueno y positivo, buenas vibras para una semana que trae sorpresas no muy agradables, pero que aun así podríamos convertirla en una semana, dentro de todo, positiva para nosotros y los que amamos, y si podemos ayudar a algún inocente indefenso de cualquier especie pues bendiciones para los que lo hagamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana en la que prevenir nos ayudará a no lamentar y hasta poder lograr concretar metas que no pensamos se pudiese…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “La Razón” que nos dice estaremos energéticamente con mucho poder mental, aprovechemos entonces de adelantarnos a los hechos para evitar cometer errores irreparables…nuestra Vibración Numerológica predice que s sabemos navegar en esta tempestad podremos ver la luz y llegar a buen puerto…nuestros Números para este período son (2, 7) y nos avisan que como las energías estarán oscilantes pues es mejor evitar acciones comerciales y/o inversiones, mejor esperar hasta que todo se calme…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a sentirnos seguros, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, esta semana sentiremos que estamos más susceptibles afectándonos las situaciones, e incluso las personas, más que de costumbre…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sensibilidad” que nos dice estaremos energéticamente teniendo que hacer cosas que quizás no sintamos valen la pena…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque pensemos que lo que hacemos no tiene valor, hagámoslo, porque veremos el provecho más adelante…nuestros Números para este período son (0, 2, 3, 20) y nos avisan que será un período bastante bueno, sin embargo, si no nos sabemos controlar podríamos perderlo todo…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tranquilizar nuestras emociones, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Dominio de nosotros mismos…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, las cosas han estado fluyendo de forma inesperada, no es momento de dudar, es momento de dejarse llevar por los regalos que el karma positivo nos da…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “La Presencia” que nos dice estaremos energéticamente más vibrantes que nunca, con un carisma que fluye de forma natural y encanta…nuestra Vibración Numerológica predice que no es momento de dudar sino de creerse el cuento y seguir hacia la luz que nos está guiando…nuestros Números para este período son (4, 9) y nos avisan que es momento de aprovechar todo el trabajo que se nos presente, pero a la vez hay que ordenar y planificar metas…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a transmutar todo en favor nuestro, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Precisión Encantadora…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana en la que tendremos que entender que lo importante es entender que para que las cosas pasen, a veces, debemos hacer que pasen…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Hacedor” que nos dice estaremos energéticamente en la posición de concretar algo inesperado y positivo…nuestra Vibración Numerológica predice que hay momentos en los que hay que aceptar los regalos aunque sea los que no esperábamos…nuestros Números para este período son (1, 7, 10, 16, 19) y nos avisan que es mejor no invertir ni ariesgar las platas, ni planear aun nada por si la sorpresa nos cae como balde de agua fría…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Beige) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver las cosas en su real dimensión, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Adaptación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña el arcano “La Constancia” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de conseguir esa meta que anhelamos si hacemos lo que sea que se deba…nuestra Vibración Numerológica predice que por mucho que no queramos hacer ciertas cosas, a veces, hay que hacerlas por un bien mayor…nuestros Números para este período son (3, 21) y nos avisan que en este período es muy factible que seamos escuchados, pero hay que tocar esa puerta que no queremos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el aplomo para hacer cosas, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Éxito…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “La Presión” que nos dice estaremos energéticamente frente a tener que decidir ante una situación casi obligados…nuestra Vibración Numerológica predice que ante cosas que se escapan a nuestras manos solo nos queda hacer lo mejor que se pueda y seguir…nuestros Números para este período son (3, 8, 12, 17) y nos avisan que es muy probable que nos pongan entre la espada y la pared, pero será a cambio de alcanzar un sueño…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la calidez que otros no nos darán, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Comprensión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “La Intuición” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de percibir aquello que realmente va a suceder…nuestra Vibración Numerológica predice que si estamos tan perceptivos debemos escuchar a nuestra intuición para acertar lo que elijamos…nuestros Números para este período son (4, 8, 13, 17) y nos avisan que las vibraciones se manifiestan a favor nuestro…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la precisión, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos ser Ganador…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “El Retorno” que nos dice estaremos energéticamente frente a la instancia de volver a tener la oportunidad de regresar y corregir…nuestra Vibración Numerológica predice que estaremos con mucha plasticidad para amoldarnos y concretar logros…nuestros Números para este período son (5, 14) y nos avisan que será un buen período así que debemos aprovecharlo porque nos trae apertura de oportunidades…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser más conscientes, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Sabiduría…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, esta semana se nos presenta la oportunidad de poder estar nuevamente frente a opciones que habíamos querido tener y no se habían dado…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Resurrección” que nos dice estaremos energéticamente con mucha suerte, pero esa suerte podría ser positiva o negativa…nuestra Vibración Numerológica predice que dependerá de nosotros encausar nuestro camino, y según lo elegido también el karma que generaremos…nuestros Números para este período son (0, 2, 6, 20) y nos avisan que las cosas se podrán reajustar, y las podremos reajustar, en relación a nuestras necesidades…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a hacernos ver que es lo mejor por hacer, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Productividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “Las Asociaciones” que nos dice estaremos energéticamente con la disposición energética de atraer partners precisos…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando uno encuentra a la gente correcta es bueno valorar para no perderla…nuestros Números para este período son (1, 5, 10, 19) y nos avisan que si decidimos emprender será un nuevo comienzo exitoso…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda a estar con los pies en la tierra, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, buen momento esta semana para re-evaluar como estamos, con qué contamos, y de que somos hoy capaces de poder hacer…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “La Revaloración” que nos dice estaremos energéticamente entendiendo cosas que antes no habíamos podido lograr comprender…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos capaces de ordenar como corresponde, dejando lo que sirve, y descartando lo que no, podemos enrumbarnos en bien…nuestros Números para este período son (5, 7, 14, 16) y nos avisan que con cautela los cambios serán favorables…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener claridad en todo sentido, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Criterio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, semana en la que nos va a costar entender hacia dónde vamos, por qué y para qué, eso nos generará una confusión que podría desubicarnos…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “La Confusión” que nos dice estaremos energéticamente en el espacio de la alteración debido a la inseguridad…nuestra Vibración Numerológica predice que si estamos inseguros es mejor parar hasta recuperar esa tranquilidad…nuestros Números para este período son (0, 6, 15) y nos avisan que podríamos caer en infortunio si seguimos adelante llenos de dudas, es mejor calmarnos y ordenarnos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar sosegados, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…