El nuevo hallazgo de la NASA: descubre otro planeta del tamaño de la Tierra en una zona "habitable"

La NASA anunció el hallazgo de un planeta de un tamaño similar a la Tierra, el cual se encuentra en una zona consideraba "habitable".

La Jet Propulsion Laboratory de la agencia espacial estadounidense señaló que TOI 700 d se encuentra a 100 años luz de nuestro planeta y fue encontrado gracias a la labor del satélite TESS.

El director de astrofísica de la NASA, Paul Hertz, afirmó que "TESS fue diseñado y lanzado específicamente para hallar planetas del tamaño de la Tierra y en órbita de estrellas cercanas".

El descubrimiento fue el primero que realiza el satélite, el cual fue lanzado el 2018, siendo posteriormente confirmado por el telescopio espacial Spitzer.

📣Discovery Alert!📣

Meet three new exoplanets discovered by @NASA_TESS. One of the planets, TOI 700 d, is an Earth-sized🌍 world in its star's habitable zone (where liquid water💧 *could* exist on the surface).

👋TOI 700 b, c & d! We see you.https://t.co/92PlSDNnVQ pic.twitter.com/DCI5ySj7OY

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) January 7, 2020