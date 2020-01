Una tragedia ecológica: el impresionante antes y después que muestra la devastación en la isla Canguro en Australia por los incendios

La NASA mostró impactantes imágenes del antes y después de la isla Canguro en Australia que se está viendo afectada terriblemente por los incendios forestales.

En las fotos satelitales se puede ver como casi un tercio de la isla ha sido devastada por las llamas produciendo una verdadera “tragedia ecológica”.

Un tercio de la isla “está compuesta por reservas naturales protegidas” y es un paraíso para la vida. En el lugar habitan diversos tipos de aves en peligro de extinción, incluidas las cacatúas negras brillantes, además de abejas melíferas de Liguria “que son la única población de este tipo de abejas de raza pura y libre de enfermedades”, apunta la NASA en su página web.

La primera imagen se tomó el 16 de diciembre y la segunda este 7 de enero y cerca de 155.000 hectáreas muestran los efectos de los incendios.

Según estimaciones de grupos ecologistas, hasta el momento unos 480 millones de animales han muerto producto de los incendios y entre ellos 25 mil koalas.

Bushfires have been ravaging Australia's Kangaroo Island, which is home to native wildlife such as sea lions, koalas and endangered bird species. Our @NASAEarth satellites are monitoring the extent of the damage and the areas continuing to burn. https://t.co/WqdjzEgF6c pic.twitter.com/StI7CQEPum

— NASA (@NASA) January 7, 2020