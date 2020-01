Policía fuera de servicio se bajó para ayudar a una abuela a cruzar la calle y cuando regresaba a su auto murió atropellada

Una policía de Los Angeles, EEUU, murió ayudando a las personas de su comunidad aún cuando no estaba de servicio y su caso ha impactado a la población.

Amber Joy Leist de 41 años, con 12 años como uniformada, iba manejando el domingo en la mañana cuando vio que una anciana cayó al piso mientras intentaba cruzar la calle, señala ABC News.

La mujer no lo dudo, se bajó del vehículo y de inmediato fue a socorrer a la anciana y ayudarla a cruzar.

Luego de cumplida su tarea, Amber regresó a su auto, pero lamentablemente fue atropellada.

La oficial fue llevada prontamente al hospital más cercano, pero murió en el recinto asistencial.

Ella era una "detective sobresaliente que lideró con el ejemplo”, escribieron sus compañeros en redes sociales.

Today, @LASDHQ is grieving. We are shocked/stunned by the sudden loss of a family member. Amber Leist, a @WHDLASD detective, and 12 year veteran of LASD, was fatally struck by a vehicle in @LACity while assisting others. She was an outstanding detective who lead by example. pic.twitter.com/PcNIlAfTz8

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) January 13, 2020