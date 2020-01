Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 13 al 19 de enero

…Amigos esta aun es una semana en la que vamos a tener el placer de poder seguir viendo esta hermosa Luna Llena que todas las noches nos acompaña iluminándonos tan gratamente, eso implica que, asociado al Eclipse que ya tuvimos, estamos con vibraciones que nos pueden generar desequilibrio, pero también la necesidad de tomar una opción muy extrema, irnos hacia lo positivo, o elegir lo negativo, en todo ámbito de cosas, eso porque no solo estamos con la influencia de la Luna Llena que ya provoca sensaciones temperamentales, incluso en los más sensibles altos y bajos marcados, pero en los más perceptivos, onda psíquicos, sensaciones de dolor físico, que tienden a ser anuncios de que algún hecho fuerte romperá la rutina, esto lo seguiremos experimentando hasta el Viernes 17 cuando empieza la Luna en Cuarto Menguante, ahí las energías empiezan a decaer, y empezamos a sentir de a pocos que la inestabilidad se apacigua, pero hay que cuidar no caer en melancolías que pudieran traducirse en depresiones, así que sabiendo esto podemos autocontrolar dichas emocionalidades que nuestro cuerpo y mente atravesarán, y de las cuales solo debemos dejar fluir lo positivo y no lo que nos ponga inestables, en cuanto a como se viene socialmente la semana se aprecia algo que se destruye, y enfrentamientos que generan mucha inseguridad, pero aparece en escena una figura que viene a poner orden, esperemos que sea todo para bien y que las cosas empiecen a tomar un equilibrio, aunque honestamente, por ahora, solo se visiona inestabilidad, y que debemos esforzarnos mucho para lograr una armonía desde nosotros mismos, sigamos haciendo Obras de Amor por inocentes indefensos para movilizar buenas vibraciones, y no dejemos de Decretar en voz alta que “…el equilibrio y la calma nos acompañan iluminando nuestro camino que atrae solo abundancia positiva en todo sentido…”, que todo lo maravilloso acompañe a la gente buena, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, vamos paso a paso ordenando las cosas, y determinando lo que hay que hacer, cuando todo se hace con detalle, y paciencia, va por buen camino…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Detalle” que nos dice estaremos energéticamente con la energía para ser meticulosos, sin dejar nada de lado, y dando la importancia a cada cosa…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque sea trabajoso, valdrá la pena tanto esfuerzo, y lo veremos más adelante…nuestros Números para este período son (3, 7) y nos avisan que para lograr crecer es necesario hacer, cuando se debe, lo que se debe, eso hará fluir todo como corresponde…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el empuje y las energías para redoblar esfuerzos, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Crecimiento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, cuando tenemos que hacer cosas importantes, y tomar decisiones delicadas, sería bueno no utilizar las emociones, porque aunque bellas nos tienden a confundir…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “El Descuido” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad, por dejar nuestros afectos nos dominen, de cometer el error de ver lo que queremos y no la realidad…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando vemos lo que deseamos, y no la realidad, perdemos la posibilidad de enfrentar los obstáculos y superarlos, viviendo en un mundo ficticio y peligroso…nuestros Números para este período son (2, 6, 15, 20) y nos avisan que no será sencillo lo que se viene, pero no va a desaparecer porque alucinemos otra cosa frente a nosotros…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a poder hacernos ver las cosas como son y así saber cómo enfrentarlas, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Solidez…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, esta es una semana en la que podemos alcanzar prestigio y éxito en la medida que nos despojemos de nuestras pasiones y sea la luz de la razón aquella que nos guíe…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “La Lógica” que nos dice estaremos energéticamente frente a tomar esta maravillosa posibilidad que si o si nos abrirá esas puertas correctas que tanto merecemos…nuestra Vibración Numerológica predice que si no nos cerramos y abrimos nuestra mente, si no perdemos la fe en lo que somos y podemos hacer, el mundo está a nuestros pies…nuestros Números para este período son (8, 9, 17) y nos avisan que el poder de persuasión que tenemos, si hacemos lo anterior, nos hará alcanzar brillantez perspectivas y beneficios…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a brillar, calmar el dolor y fortalecernos, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Carisma…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, hacer lo que se debe, en el momento preciso, es algo complejo, pero esta semana tendremos esa posibilidad energéticamente, hay que darle buen uso…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente con la devolución kármica que nos dice recibiremos aquello que dimos…nuestra Vibración Numerológica predice que este será periodo de aprendizaje, porque los que no fueron correctos entenderán lo que significa recibir aquello en devolución…nuestros Números para este período son (1, 8, 10, 19) y nos avisan que si fuimos correctos es el momento de hacer inversiones porque kármicamente podremos ser asertivos y muy productivos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener claridad de lo que debemos hacer, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Productividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, es periodo para tomar las decisiones que no habíamos tomado, y de hacer, de forma concreta, los cambios necesarios para que las cosas empiecen a enrumbarse…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Cambios” que nos dice estaremos energéticamente frente a la opción de hacer los cambios necesarios para concretar lo que no habíamos alcanzado…nuestra Vibración Numerológica predice que si entendemos que somos artífices de nuestro propio destino, estaremos en buen camino…nuestros Números para este período son (3, 4, 13, 21) y nos avisan que se vienen novedades de donde menos las esperábamos, incluso gente distinta aparece…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Beige) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener una determinación apacible, pero concreta, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando estamos frente a la posibilidad de hacer cosas es importante evaluar cada detalle, y tomar una decisión, y sin dudar, seguir adelante…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “La Indecisión” que nos dice estaremos energéticamente frente a un posible desequilibrio que nos lleve a no querer dar el paso por temor a errar…nuestra Vibración Numerológica predice que si ya evaluamos, y sabemos todo va bien, no permitamos que las dudas no nos dejen avanzar…nuestros Números para este período son (6, 8, 17) y nos avisan que hay mucho por hacer, pero si vas a hacer algo dudando eso solo atrae energías negativas que no dejan crecer…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a perder el miedo y alejar las dudas, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, con grandes energías de poder iniciamos la semana, entendiendo que cada uno de nosotros puede no solo decidir sobre nuestro destino sino también el de los demás…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “La Consciencia” que nos dice estaremos energéticamente con la sabiduría para entender donde estamos y hacia donde podríamos ir por un bien mejor…nuestra Vibración Numerológica predice que si sabemos que opciones tenemos, entonces sabemos lo que debemos hacer, y si no fuese así, hay que buscar ese conocimiento…nuestros Números para este período son (4, 5, 13) y nos avisan que los cambios están en las puertas frente a nosotros, y sabemos que se viene, decidamos si queremos, y podemos, asumir aquello…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener claridad y seguridad de lo que tenemos y podemos hacer, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Comprensión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, semana en la que nuestro espíritu será puesto a prueba, donde tendremos que enfrentarnos a situaciones que quizás sea poco agradables, pero hay que hacerlo…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “La Paciencia” que nos dice estaremos energéticamente con disposición de escuchar, de entender, de evaluar, y de comprender lo que tenemos, lo que podemos tener y lo que puede costar…nuestra Vibración Numerológica predice que podríamos decepcionarnos de gente en la que confiamos, recordemos que cuando uno no espera nada es difícil desilusionarse…nuestros Números para este período son (5, 9, 14, 18) y nos avisan que si tenemos que hacer negocios que sea con mucho cuidado, analizando detalladamente todo y aun así revisando de nuevo por si acaso…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos calor ante la desilusión, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, aunque es una semana para desarrollarse en lo material, también es importante, para lograr el equilibrio, preocuparse de lo espiritual y de la percepción psíquica…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Superación” que nos dice estaremos energéticamente con todas las armas para lograr éxitos, sin embargo en los negocios es preferible esperar…nuestra Vibración Numerológica predice que hay que esperar en los negocios porque es momento de reconstruirse desde uno…nuestros Números para este período son (6, 7) y nos avisan que si nos logramos reparar nosotros mismos es como recargarnos para luego so poder alcanzar el éxito, habrá éxito si ahora nos preocupamos de nosotros…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a con frialdad entendernos y regalonearnos, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Perfección…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, todo se está ordenando para que tengamos la opción de que las cosas fluyan en positivo para nosotros, así lo que queremos lo podremos alcanzar en el momento preciso…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Orden” que nos dice estaremos energéticamente frente a tener que planear las estrategias para seguir adelante…nuestra Vibración Numerológica predice que las recompensas igual se van a manifestar si hacemos lo adecuado…nuestros Números para este período son (1, 5, 10) y nos avisan que hay nuevos inicios, y se alcanza cosas buenas, si hacemos lo justo…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda a darnos la luz para escoger bien, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Orden…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando tenemos los conocimientos adecuados para enfrentar ese obstáculo, y por ende sabemos con que enfrentarlo, todo converge para que solucionemos ese problema…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Conocimiento” que nos dice estaremos energéticamente con la solidez que nos permite sentir seguridad…nuestra Vibración Numerológica predice que cuando no tenemos la información pues no esta de más buscarla donde está…nuestros Números para este período son (2, 7, 16) y nos avisan que será periodo de hacer mucha gestión, si se hace bien, se alcanza el cometido…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a calmarnos para ordenarnos, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Apertura…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, esta semana será de probar nuestra fe, de determinar que nos tenemos confianza porque sabemos de lo que somos capaces y que podemos hacerlo…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “La Fe” que nos dice estaremos energéticamente abriendo portales internos para dejar salir esa energía poderosa que nos empodera…nuestra Vibración Numerológica predice que si sabemos tenemos la habilidad y/o el conocimiento solo nos queda confiar en nosotros…nuestros Números para este período son (0, 2, 11) y nos avisan que si hemos trabajado correctamente las instancias positivas van a fluir favorablemente…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener fe y claridad, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Confianza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…