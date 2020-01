"A mayor bienestar en el trabajo, mejor atención a los clientes y también mayor productividad". Así explicó Fulgencio Messeguer, el consejero delegado de la empresa Software Delsol, la medida que tomó la firma localizada en la ciudad española de Jaén: jornada laboral de cuatro días y 36 horas a la semana, mientras que en verano serán 28.

Esto va de la mano con la propuesta de la primera ministra de Finlandia Sanna Marin, quien también busca que la semana laboral sea de cuatro días, para que así las personas puedan disfrutar más tiempo con las familias.

Primera ministra de Finlandia propone una semana laboral de 4 días y de seis horas de trabajo al día “Las personas merecen pasar más tiempo con sus seres queridos”, apuntó Sanna Marin.

Según informa El País, la firma hispana cuenta con 181 trabajadores y contrató 25 funcionarios extras para poder modificar los días de trabajo. De esta manera, la mayoría trabaja de lunes a jueves, mientras que el resto del personal va rotando los días entre lunes a viernes.

Eso sí, los viernes no se trabaja en la tarde, ya que hace unos años decidieron que solamente se haría en la mañana, terminando la semana con jornadas encuentros distendidos para el personal.

Captura Canal Sur

"No ha sido fácil introducir esta medida, ha sido todo un reto porque no teníamos ningún referente al respecto ni tampoco había legislación donde apoyarnos, no sabíamos dónde acudir", sostuvo Messeguer.

Sin embargo, destacó que para la empresa es tan importante "el desarrollo de los productos", como también "gestionar el grupo humano". Por lo mismo las instalaciones de la firma cuentan con partes iguales de zonas de trabajo como de ocio, contando con gimnasio, cancha de pádel y piscina para los funcionarios.

Captura Canal Sur

Además, ofrecen menús gratuitos de almuerzo, ofrecen becas, seguros de salud y dan la posibilidad de efectuar teletrabajo.

Desde la empresa consideran que con las medidas tomadas obtienen un retorno positivo con la reducción del absentismo laboral, la fidelización de la plantilla y la atracción del talento a su equipo de trabajo.

Por lo mismo, también ofrecen un aumento salarial de 3,2% cada años a los trabajadores, quienes han logrado por ejemplo que la satisfacción de los clientes con la empresa sea de un 9,28 de 10.

El responsable de Comunicación de Software Delsol, Juan Antonio Mallenco, resaltó que "el ambiente es genial y eso forma parte también de la cuenta de resultados de la empresa".

Por último, manifestó que él cree que "se puede ser una empresa rentable y sostenible cuidando al capital interno, al empleado, porque a empleado satisfecho, cliente satisfecho".