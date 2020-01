Si aún utilizas Windows 7 de Microsoft, es posible que tu computadora pronto esté en riesgo.

Microsoft dejará de proporcionar las actualizaciones de seguridad gratuitas para esa versión del sistema operativo a partir del martes, lo que significa que los ordenadores que sigan utilizándolo serán más vulnerables al malware y a los hackers.

Los usuarios que quieran proteger sus computadoras necesitarán actualizar a Windows 10. También podrían necesitar comprar nuevas computadoras debido a que las máquinas viejas podrían no ser compatibles con Windows 10.

Las compañías tecnológicas generalmente eliminan gradualmente los sistemas viejos luego de varios años y se enfocan en actualizar las versiones existentes del software. Windows 7 fue lanzado en 2009. El soporte gratuito para el Windows 8, que salió en 2012, llegará a su fin en 2023.

El precio por el Windows 10 comienza en 139 dólares para una versión básica. Microsoft cobra 200 dólares por una versión “pro”, dirigida a empresas e individuos que requieren de características avanzadas. Windows 10 tiene actualizaciones regulares y gratuitas para seguridad y funciones adicionales. Aunque es poco probable que Windows 10 sea retirado en un futuro cercano, versiones más viejas requerirán de esas actualizaciones para seguir funcionando.

El mismo martes, Microsoft también pondrá fin al soporte para los sistemas operativos de Windows Server 2008, o 2008 R2.

Aquellos que utilicen Windows 7 Professional o Windows 7 Enterprise podrán comprar una protección extendida hasta por tres años. Pero podría ser oportuno simplemente comprar una nueva computadora o adquirir Windows 10.

A partir del 13 de octubre Microsoft también suspenderá el soporte para el Office 2010, un paquete de software que incluye procesador de texto y hoja de cálculo. Los propietarios necesitarán explorar versiones más nuevas de Office, incluida una oferta de subscripción llamada Office 365.

La noticia provocó que diversos usuarios se despidieran de Windows 7 durante esta jornada en las redes sociales.

— Edu Castillo (@edu_castillo) January 14, 2020

Y llegó el día: este 14 de enero de 2020, Microsoft deja de dar soporte a Windows 7. Ya no habrá actualizaciones de ningún tipo, lo que incluye también los parches de seguridad y no son pocos los que aún lo utilizan #Windows7 pic.twitter.com/NyqZvSHNGH

Hoy se nos va un grande… Oficialmente, ya no se va a dar soporte a Windows 7, el mejor sistema operativo que hemos disfrutado durante mucho tiempo. pic.twitter.com/Ys2yYyY44V

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Llegó el día 😢 Hasta siempre #Windows7 👋♥️ pic.twitter.com/QLS6lH9vw9

— Omar G. (@omarg188) January 14, 2020