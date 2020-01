Un hombre en la ciudad argentina de Rafaela se encontró una serie de cheques por 2,1 millones de pesos argentinos, algo así como 27 millones en nuestra moneda. Y como algunos de ellos estaban al portador, podría haber ido tranquilamente a cambiarlos.

Sin embargo Luis Spahn, quien es trabajador de una empresa telefónica, fue lo suficientemente honesto y al ver que varios de los documentos estaban firmados por la misma empresa, buscó el número de ellos y se contactó para dar el aviso, según consigna Rafaela Noticias.

Justamente de la firma le dijeron que uno de sus funcionarios había perdido cheques, por lo que el hombre fue hasta el lugar y devolvió todo.

"No le di mucha importancia en realidad. Ni se me pasó por la cabeza hacer otra cosa. Me hace sentir bien conmigo mismo", señaló a Vía Rafaela.

Allí le ofrecieron que eligiera una herramienta en señal de recompensa por su buena obra, pero éste se negó. Finalmente, aceptó que le dieran una pala.

"En realidad fue un regalo. Me preguntaron para que eligiera una herramienta. Yo les dije que no hacía falta. Y bueno me regalaron una pala. Fue con buena onda. Así que la acepté", reveló.