"En cada escena eres mi estrella": el romántico saludo de Obama a su esposa Michelle por su cumpleaños

Este viernes la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, cumplió 56 años. Y dentro de los festejos, recibió un romántico saludo de su esposo Barack Obama.

"En cada escena, eres mi estrella ¡Feliz cumpleaños bebé!", escribió el otrora presidente, compartiendo una serie de imágenes en las que aparecen juntos.

El saludo de Obama a su cónyuge fue destacado en redes sociales, logrando más de 555 mil likes y 87 mil retuiteos.

In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj

— Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2020