"Creo que Andrés Chadwick ha sido la gran víctima de Chile": la polémica frase del senador Coloma que generó rechazo en redes sociales

El senador UDI Juan Antonio Coloma aseguró este domingo que el ex ministro del Interior Andrés Chadwick "ha sido la gran víctima de Chile", en su participación en el programa "Estado Nacional" de TVN.

En Chile -oficialmente- van más de 3600 personas heridas, 405 con daño total o parcial de sus ojos y 26 fallecidos, desde iniciado el estallido social hasta hoy.

Pero el Senador Coloma (UDI) va y dice en #EstadoNacional que; "ANDRÉS CHADWICK HA SIDO LA GRAN VÍCTIMA DE CHILE". 😳 pic.twitter.com/vHytmKoHuL — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 19, 2020

Tras ser consultado por el periodista Matías del Río si es "pertinente" que el otrora secretario de Estado sea coordinador en materias constitucionales de Chile Vamos, el parlamentario afirmó que "creo que Andrés Chadwick ha sido la gran víctima de Chile en esta materia en el último período".

Esto aludiendo a la acusación constitucional en su contra que fue aprobada en el Senado y por la cual no podrá ostentar cargos públicos de ninguna índole por un período de cinco años.

#enacional | @jacoloma: "Andrés Chadwick ha sido la gran víctima de Chile en esta materia en el último periodo, fue acusado de manera muy irresponsable". Sigue el programa por @TVN y @RadioDuna 📡 24Play https://t.co/cndS6aBpGr

💻 YouTube https://t.co/cMgZf3I3lq pic.twitter.com/g8RCbK5iHT — 24 Horas (@24HorasTVN) January 19, 2020

"Creo que fue acusado de forma muy irresponsable y asumo que como profesor de Derecho Constitucional él puede velar -no he hablado con él de este tema, lo vi en la prensa- que pueda ser coordinador constitucional, me parece perfectamente legítimo", señaló.

Los dichos de Coloma generaron rechazo en redes sociales, siendo comentada por ejemplo por la diputada Karol Cariola.

"'Chadwick es la gran víctima de Chile' acaba de decir Coloma en #EstadoNacional. Para algunos, Chile es solo el pretexto para tener poder y ser protagonistas, lo único importante son ellos mismos y lo que sucede con gente como ellos. Que otros hayan perdido la vista es secundario", apuntó la parlamentaria.

“Chadwick es la gran víctima de Chile” acaba de decir Coloma en #EstadoNacional. Para algunos, Chile es solo el pretexto para tener poder y ser protagonistas, lo único importante son ellos mismos y lo q sucede con gente como ellos. Que otros hayan perdido la vista es secundario. — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) January 19, 2020

Intenté ver #EstadoNacional y Coloma padre dice que "Andrés Chadwick es la gran víctima de Chile". Claro, hay gente ciega, tuerta, en coma, torturada, encarcelada, perseguida x el estado y Chadwick es la gran víctima de Chile. Imposible ver tv así poh. Pongámonos serios x favor! — Siliconvalle (@siliconvalle) January 19, 2020

Coloma acaba de decir que Chadwick ha sido la gran víctima de este estallido.

No me imagino que son entonces Gustavo Gatica, Fabiola Campillai, y los 300 mutilados oculares.

Perspectiva, señores. — Alejandra (@estaocupada) January 19, 2020

Los senadores Juan Antonio Coloma y Felipe Kast "entregándolo todo" en #EstadoNacional…El parlamentario de la UDI afirma: "Andrés Chadwick ha sido la gran víctima de Chile".

El de 'Egópoli' dice que: "no respaldar a Piñera es antidemocrático".

Así está la cosa. pic.twitter.com/RVxi85RRHT — ɢυѕтαvo мαɴéɴ (@gmanen) January 19, 2020

El Senador Coloma dice que Andres Chadwick es "la gran víctima de este estallido". ¡¡Que insensibilidad con las VÍCTIMAS de violaciones a los DDHH por los cuales Andres Chadwick fue acusado constitucionalmente!! — Rodrigo Echecopar (@r_echecopar) January 19, 2020